رفحاء 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسبدأ تسجيل المقررات التدريبية للمتدربين المستمرين على نظام رايات للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ في كلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، وبينت الكلية أن نهاية التسجيل 10/ 01 /1442هـ.وأوضحت الكلية طريقة تسجيل المواد للمتدربين المستمرين من خلال موقع رايات بمقطع مرئي بمعرف الكلية "بتويتر" يوضح خدمة رايات الجديدة للمتدربين حول كيفية تسجيل الجدود التدريبي كمتدرب مستمر.// انتهى //20:42ت م0202