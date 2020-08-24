عام / بدأ تسجيل المقررات للمتدربين المستمرين في كلية التقنية برفحاء
الاثنين 1442/1/5 هـ الموافق 2020/08/24 م واس
رفحاء 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس
بدأ تسجيل المقررات التدريبية للمتدربين المستمرين على نظام رايات للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ في كلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، وبينت الكلية أن نهاية التسجيل 10/ 01 /1442هـ.
وأوضحت الكلية طريقة تسجيل المواد للمتدربين المستمرين من خلال موقع رايات بمقطع مرئي بمعرف الكلية "بتويتر" يوضح خدمة رايات الجديدة للمتدربين حول كيفية تسجيل الجدود التدريبي كمتدرب مستمر.
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20:42ت م
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