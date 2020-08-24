رفحاء 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسكثّفت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أعمالها في معالجة التشوّه البصري، من خلال معالجة الأرصفة أمام المنازل وإعادة تأهيلها بتركيب أرصفة جديدة.كما واصلت إدارة صحة البيئة حملاتها التفتيشية وجولاتها الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية المختلفة ورصدت خلال جولات اليوم مخالفتَيْن لمرفقيْن، طُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عليهما.يأتي ذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة "، للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية، لجعل البيئة آمنة وسليمة للمستفيدين واتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.// انتهى //20:43ت م0204