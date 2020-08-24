حائل 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسنظّمت جامعة حائل ممثلةً في عمادة السنة التحضيرية ، اليوم عبر الاتصال المرئي ، اللقاء التعريفي الإرشادي للطلاب المستجدين في المسارين الصحي والإنساني، ضمن فعاليات الأسبوع الإرشادي للعام الجامعي 1442هـ ، الذي يقام برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم.وقدم عميد السنة التحضيرية الدكتور بدر الحربي خلال اللقاء شرحاً عن نظام ومتطلبات السنة التحضيرية ، وأهمية حضور اللقاءات الخاصة بالتوجيه والإرشاد ، مبيناً أهمية السنة التحضيرية في إعداد الطلبة وإكسابهم المهارات العلمية واللغوية والتقنية والاتصال بما يكفل التفوق والتميّز للطلبة في مسيرتهم الأكاديمية بالجامعة .وبين عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم اللويش ، أهمية السنة التحضيرية والحصول على معدل تراكمي مرتفع ليسهل على الطالب اختيار تخصصه الأكاديمي لما يمثله المعدل من أهمية في تحديد مستقبلهم الأكاديمي.فيما أشار عميد شؤون الطلاب الدكتور خالد المطيري إلى الخدمات التي تقدمها العمادة للطلبة ، التي منها تقديم الأعذار الطبية ، ونموذج التعريف الخاص بالطالب ، وطرق المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والثقافية والكشفية والتطوعية.الجدير بالذكر أن اللقاء سيستمر إلى يوم غدٍ للطلاب والطالبات المستجدين في المسار الهندسي ، كما سيُعقد اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية يومي الأربعاء والخميس القادمين للطلبة المستجدين في السنة التحضيرية.// انتهى //20:57ت م0207