مكة المكرمة 5 محرم ١٤٤٢هٰـ الموافق24 أغسطس ٢٠٢٠م واسكثّفت الرئاسة العامة بالمسجد الحرام ممثّلة بإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة عمليات التعقيم في المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه؛ لتوفير أعلى معاير السلامة ‏مع تطبيق الإجراءات ‏الوقائية والاحترازية ‏‏والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة.وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة حسن بركات السويهري أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عملت على تكثيف عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الوقائية و ‏الاحترازية كافة والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا, حيث تجري عمليات التعقيم على مدار ٢٤ ساعه ويستخدم يومياً ( 2500 لتر ) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات, كما وُزّعت معقمات الأيادي على ( ٣٠٠ ) صبانة موجوده في جنبات المسجد الحرام كما وُفِّرت معقمات خاصّه لسجاد المسجد الحرام.وأفاد السويهري أن جميع المعقمات اُختيرت بعناية كاملة وصديقة للبيئة وذلك إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس .// انتهى //21:03ت م0208