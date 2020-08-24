جيزان 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسعقدت لجنة التعليم والتدريب بغرفة جازان اليوم ، اجتماعها الثاني برئاسة رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي بحاري ، وبحضور مديري التعليم الأهلي بإدارتي تعليم جازان وصبيا والمسؤولين عن قطاع التعليم الأهلي بالمنطقة .ونوقش خلال الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات للبدء للعام الدراسي الجديد 1442 هـ في ظل المستجدات الصحية وتداعيات فيروس كورونا وتوفير متطلبات السلامة اللازمة لانطلاق السنة الدراسية في وقتها المحدد وفق منظومة الاحترازات الصحية المعتمدة بهذا الشأن ، ورغبة بعض ملاك المدراس في إيقاف النشاط أو تعليقه أو تحويله ، ومناقشة عقود العمل وتحديد رواتب الهيئة التعليمية والإدارية، و أهمية صياغة العقود وتوثيقها بصورة صحيحة ، و المبادرة الخاصة بتخفيض الرسوم وآلية التحصيل المثلى لها تشجيعاً للعميل وكسب ثقته ، وتجنّباً للخسائر المترتبة على إقفال المنشآت التعليمية، وتحسين سمعتها في تقديم رسالتها السامية ، و مشكلة تسرّب الطلاب من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي وما يشكّله من تكدس وضغط كبير عليه.كما جرى الاطلاع على جهود اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب في مجلس الغرف السعودية واللقاءات التي عقدتها اللجنة مع المسؤولين الحكوميين والمتخصّصين والباحثين ، والدراسة الإحصائية التي قامت بها لتحسين ظروف عمل المدارس الأهلية في ظل جائحة كورونا بهدف تقليل الأضرار الناجمة عنها والمطالبة بحقوق صغار المستثمرين في هذا القطاع.وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور بحاري ضرورة توعية الأهالي بالتعليم الخاص ودوره في تقديم تعليم نوعي ومتميز وعقد برامج تدريبية في ظل هذه الأزمة والظروف الصحية ، مشدداً على أهمية تحفيز المستثمرين للاستمرار في النشاط التعليمي وتضافر الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار في التعليم الأهلي وتوفير البرامج التدريبية لقادة المدارس وتمكينهم من التعامل مع منصات التعليم عن بعد وفق الآلية التي ُأقرّت من قبل الدولة.// انتهى //21:04ت م0209