تبوك 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأطلقت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مبادرة لإيصال الكتب الدراسية للطلاب والطالبات إلى منازلهم, حرصًا منها على تسخير الجهود لخدمة طلاب المراكز والهجر الصغيرة في ظل ظروف التعلم عن بعد .وتأتي تلك المبادرة التي بدأتها مدارس بالمنطقة ، ضمن الإجراءات التكاملية بين المجتمع التعليمي وأولياء الأمور والأسر، وتفعيلاً للروابط بين المدرسة والمنزل، الأمر الذي تسعى لتعزيزه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك , واستمرارية وجوده، وفقًا للظروف الاستثنائية لطبيعة الدراسة عن بعد، وهو ما تستهدفه سياسة التعليم على مستوى المملكة .وقام قادة بعض المدارس في عدد من مراكز وهجر المنطقة ، بالتوجّه لمنازل أولياء أمور الطلاب ، وتسليمهم المقررات الدراسية لأبنائهم ، بعد استيفاء جميع متطلبات العمل الاحترازي والوقائي من كورونا ، حيث أكدت " الإدارة " أن هذه المبادرة التي جاءت بتوجيه من مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري لتكرس مساندة وزارة التعليم لكل مايخدم أبنائنا الطلاب ، ورسالة دعم ومساندة لهم ولذويهم .وأضافت : أن وزارة التعليم أولت اهتماماً كبيراً بالطلاب والطالبات ، وهيأت لهم الكثير من المتطلبات الحيوية والعلمية لدعم مسيرتهم وإرساء دعائم مستقبل حياتهم عبر التنوع العلمي والإثرائي، وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لهذا الاهتمام الكبير .// انتهى //21:04ت م0210