الرس 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسحقق الفتح انتصارًا مهمًا على مضيفه الحزم بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.رغبة الفتح بالخروج بنقاط المباراة كانت حاضرة منذ بداية اللقاء، وهدّد شباك الحزم في أكثر من مناسبة، حتى تمكن اللاعب سفيان بن دبكة من تسجيل الهدف الأول للفتح عند الدقيقة 17، قبل أن يعادل النتيجة للحزم لاعبه كارلوس ستراندبيرج عند الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني تمكّن الفتح من إضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 48، ليضيف زميله باشكيم قادري هدف الفتح الثالث عند الدقيقة 51، وفي الدقيقة 59 قلّص اللاعب أسامة الخلف النتيجة بتسجيله هدف ثانٍ لفريقه الحزم، إلا أن علي الحسن أضاف الهدف الرابع للفتح عند الدقيقة 79، ليعود بعدها الحزم لتقليص الفارق قبل نهاية المباراة بهدف ثالث عن طريق اللاعب عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 91، لتنتهي بعدها المباراة بهذه النتيجة رغم محاولة الفريق المضيف لتعديل النتيجة والهروب من شبح الهبوط مع اقتراب الفرق من جولات الحسم.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفتح للنقطة 29 في المركز الـ 11، ويتوقف رصيد الحزم عند النقطة 27 في المرتبة الـ 14.// انتهى //22:13ت م0222