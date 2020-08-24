الباحة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسنظّمت اللجنة التنسيقية للشباب بمحافظة العقيق اليوم, مبادرة "إماطة", ضمن حملة "من أجل الباحة" التي ينظّمها مجلس شباب المنطقة، بالتعاون مع أمانة الباحة، وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه، والإدارات الحكومية، وبمشاركة محافظ العقيق فيحان بن حمود العتيبي, وذلك بمنتزه وادي ماعل.وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية للشباب بالعقيق محمد بن عايض الغامدي بأن الحملة تهدف إلى رفع المستوى البيئي للمتنزهات البرية وتنظيف الأودية ومجاري السيول، وتوعية المجتمع للإسهام في الحدّ من التلوث البيئي.من جهته، نوّه رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران بأن حملة "من أجل الباحة" أتت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, وذلك بالتزامن مع موسم الصيف وحالة الأمطار التي تشهدها المنطقة, واستغلال ذلك في إعادة تهيئة وتنظيف المواقع السياحية ليأنس الزائر بطبيعة الباحة في جو نقي ومواقع نظيفة تسر الناظرين.//انتهى//22:13ت م0223