رفحاء 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية القائمة الأولية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي التضامن بمحافظة رفحاء ، حيث تلقّت رسميًا ترشح غازي بن مطلق الشمري رئيسًا للمجلس ، ماجد بن مطلق العنزي نائبًا للرئيس ، وعضوية نايف بن جزاع الشمري ، عارف بن مطلق الشمري ، مخلف بن خلف الشمري ، زايد بن خلف الشمري ، مناحي بن متعب الشمري ، ثقيل بن جمل الشمري ، ومحمد بن عايد العنزي ، على أن تنعقد الجمعية العمومية للنادي يوم الأربعاء الموافق 14 محرم الجاري لتزكية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قادمة .// انتهى //22:13ت م0224