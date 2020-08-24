الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسالتقى معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ عن بُعد اليوم الإثنين السفير الأسترالي لدى المملكة رضوان جدوت.وناقش الجانبان عدداً من مجالات التعاون والشراكة في الجوانب العلمية والبحثية، والجهود المبذولة للتعامل مع جائحة كوفيد -19، إلى جانب زيادة الجامعات الموصى بها بين البلدين الصديقين، وزيادة أعداد الطلاب السعوديين الدارسين في أستراليا، والطلاب الأستراليين الذين يدرسون في المملكة.حضر اللقاء عدد من المسؤولين في السفارة الأسترالية لدى المملكة، ووزارة التعليم.// انتهى //22:30ت م0227