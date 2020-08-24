القاهرة 05 محرم 1442هـ الموافق 24 أغسطس 2020 واساستأنفت اليوم اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) أعمالها في التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة المُعَدّة من مقترحات الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي.وأفادت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان لها اليوم بأن ذلك يأتي بناءً على مُخرَجَات القمة الأفريقية المُصغّرة، التي عُقدت يوم 21 يوليو الماضي، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذي عُقد يوم 16 أغسطس الجاري.وأضاف البيان أن أعمال اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) تأتي في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعيًا للتوصل لاتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس الجاري.// انتهى //22:47ت م0229