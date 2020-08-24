سياسي / وزير الدفاع الأميركي يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره المنغولي
الاثنين 1442/1/5 هـ الموافق 2020/08/24 م واس
واشنطن 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس
أجرى وزير الدفاع الأميركي الدكتور مارك إسبر، اتصالاً هاتفياً اليوم بوزير الدفاع المنغولي ج. سايخانبايار.
وأكد إسبر الالتزام المشترك بحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ، معرباً عن شكره لمنغوليا على مساهماتها المستمرة في عمليات حفظ السلام العالمية وجهود التحالف في أفغانستان.
وشدد الجانبان على ضرورة زيادة تطوير الشراكة الإستراتيجية الثنائية في ظل "سياسة الجار الثالث" لمنغوليا، التي وصفها الوزير إسبر، بأنها مهمة للحفاظ على سيادة منغوليا، ودعم تحديث قوتها.
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