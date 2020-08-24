واشنطن 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الدفاع الأميركي الدكتور مارك إسبر، اتصالاً هاتفياً اليوم بوزير الدفاع المنغولي ج. سايخانبايار.وأكد إسبر الالتزام المشترك بحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ، معرباً عن شكره لمنغوليا على مساهماتها المستمرة في عمليات حفظ السلام العالمية وجهود التحالف في أفغانستان.وشدد الجانبان على ضرورة زيادة تطوير الشراكة الإستراتيجية الثنائية في ظل "سياسة الجار الثالث" لمنغوليا، التي وصفها الوزير إسبر، بأنها مهمة للحفاظ على سيادة منغوليا، ودعم تحديث قوتها.// انتهى //22:50ت م0232