جدة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسكسب فريق الاتحاد ضيفه الفيحاء بنتيجة 4 - 1، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجل أهداف الاتحاد اللاعب رومارينيو في الدقيقتين 3 و 5 من بداية اللقاء وأضاف زميله فهد المولد الهدفين الثالث من ركلة جزاء عند الدقيقة 67 والرابع في الدقيقة 76، فيما أحرز هدف الفيحاء الوحيد اللاعب أنجلو نيتو بالدقيقة 28.وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده النقطي إلى 30 نقطة في المركز الـ 11 ، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الـ 13.// انتهى//22:55ت م0234