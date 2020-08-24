واشنطن 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واساغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 378.13 نقطة، أو 1.35 بالمئة، إلى 28308.46 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 34.12 نقطة، أو 1.00 بالمئة ليغلق عند 3431.28 نقطة.فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا عند الاغلاق بواقع 67.92 نقطة، أو 0.60 بالمئة، إلى 11379.72 نقطة.// انتهى //23:23ت م0236