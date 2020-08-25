عـدن 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في اليمن على الصعيد السياسي، ومناقشة الجهود الأممية لتحقيق السلام والجهود الدولية المبذولة لحل قضية خزان النفط "صافر".وشدد وزير الخارجية اليمني خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط، على أهمية اتخاذ مواقف حازمة تجاه مماطلة مليشيا الحوثي ورفضها إلى اليوم السماح للفريق الأممي الوصول لخزان صافر وتعمدها ابقائه كقنبلة موقوتة وورقة ضغط سياسية متجاهلة الكارثة الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي يمكن أن يتسبب بها انفجار الخزان العائم أو تسرب النفط منه.وأكد الحضرمي على أهمية اتخاذ مجلس الأمن إجراءات حازمة لإجبار الحوثيين على وقف تلاعبهم ومماطلتهم بشأن الخزان, بما في ذلك فرض عقوبات على القيادات الحوثية المتسببة في عرقلة معالجة هذه القضية.وفيما يتعلق بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض ، أشار وزير الخارجية اليمني إلى أنها تعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح.. مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق وتطلعها لإعادة تطبيع الأوضاع.من جهته عبّر الوزير البريطاني عن قلق بلاده بشأن وضع خزان النفط "صافر".. مؤكداً دعم بريطانيا لليمن واستمرارها في بذل الجهود لحل قضية صافر.. كما جدد الدعم لعملية السلام وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل التوصل الى حل دائم ومستدام للازمة اليمنية, متطلعاً الى ان يتحقق الامن والاستقرار في كافة ربوع اليمن.// انتهى //00:34ت م0238