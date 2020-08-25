صنعاء 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسلقنت قوات الجيش الوطني اليمني بالمنطقة العسكرية السابعة المسنودة بالمقاومة الشعبية, المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، في عدة قطاعات وجبهات في مديرية نهم بالعاصمة صنعاء.وأوضح موقع //سبتمبر نت// الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن المليشيا الحوثية تكبدت اليوم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في قطاع نجد العتق بمديرية نهم، بعد هجوم نوعي للجيش اليمني، مسنود بالمقاومة تم فيه استعادة وتحرير مواقع مهمة.وفي ذات السياق دمرت مدفعية الجيش اليمني عربة بي تي آر وطقماً مدرعاً بعد أن استهدفت تجمعات للمليشيا في وادي الجفرة، رافقه كمين محكم أسفر عن قتل وجرح أعداد من عناصر المليشيا في منطقتي اللسان وأم العربي بالمديرية.وأضاف الموقع تلقت المليشيا الحوثية خلال الأيام السابقة ضربات موجعة وهزائم متتالية وسقوط العشرات من عناصرها بين قتلى وجرحى إضافة إلى خسارتها الكبيرة في المعدات والآليات على امتداد جبهة نهم.// انتهى // // انتهى //00:36ت م0239