اقتصادي / أسعار النفط تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1442/1/6 هـ الموافق 2020/08/25 م واس
واشنطن 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، بعد أن تسببت العواصف الموسمية بإغلاق أكثر من نصف إنتاج النفط في المنصات البحرية الأميركية.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 78 سنتاً، أو 1.76 بالمئة، لتسجل عند التسوية 45.13 دولار للبرميل.
وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 28 سنتاً، أو 0.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 42.62 دولار للبرميل.
// انتهى //
00:40ت م
0240