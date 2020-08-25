حائل 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل بفكرة الصالون الإعلامي وحاجة الإعلاميين ولإعلاميات ‏لمثل هذه المبادرات التي تتسق مع توجهات الوطن وتواكب تطلعات ولاة ‏الإمر بقيادة راعي التنمية الوطنية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ‏بن عبدالعزيز آل سعود ووفقا للرؤية الطموحة لسمو ولي العهد صاحب ‏السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله ‏‏- .‏جاء ذلك خلال تدشين سموه للصالون الإعلامي الذي ينظمه فرع هيئة ‏الصحفيين السعوديين بالمنطقة اليوم. ‏وقال سموه " إن الإعلام أمانة وينتظر منه أن يستشرف تنمية الوطن ‏ويساهم في بناء المعرفة والمعلوماتية الوطنية " منوهاً سموه بجهود هيئة ‏الإعلاميين السعوديين مطالباً اياها بتبني النهج الإعلامي المتزن والمتوائم ‏مع التقنية والساعي لرفد مسيرة التنمية .‏من جهته ثمن مدير فرع الهيئة بالمنطقة / عبداللطيف بن سالم المساوي ‏خلال الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة دعم سمو أمير المنطقة للهيئة ‏والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الفرع منذ تأسيسه مؤكداً حرص سموه ‏على خلق بيئة جاذبة ومتخصصة للصحافة والإعلام في المنطقة ودعم كل ‏المبادرات التي تهم جميع فئات وشرائح المجتمع مفيداً إن الهيئة تعمل على ‏تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 .‏بعد ذلك استعرض مشرف الصالون الإعلامي / سعود الرشود أهداف ‏الصالون والمستهدفون بنشاطاته وفعالياته المستقبلية . ‏ثم القى رجل الأعمال فايز بن حمود المعجل‏ كلمة ثمن فيها جهود سمو ‏الأمير ومساهمته في كثير من النجاحات‏ منوهاً بجهود هيئة الصحفيين ‏مشدداً على أهمية العمل وفق طموحات الإعلاميين ولإعلاميات . ‏بعد ذلك تم فتح باب المداخلات.‏عقب ذلك قدمت هيئة الصحفيين بالمنطقة ‏درع تذكري لسمو الأمير ‏عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل‏ ولرجل الأعمال فايز ‏المعجل لمبادرته بتقديم مقر للصالون الإعلامي لمدة عامين . ‏‏// انتهى //‏00:47ت م0244