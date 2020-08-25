الجزائر 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 اغسطس 2020 م واسأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم عن تحديد تاريخ 1 نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.وجاء الإعلان عقب استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون اليوم، لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي الذي قدم له، حسب بيان الرئاسة، عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، بدءًا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.وأوضح المصدر ذاته أنه تقرر خلال اللقاء تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك على ضوء مشاورات رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية.// انتهى //00:50ت م0245