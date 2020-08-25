عام / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي بحرس الحدود على رتبة ( جندي أمن ودوريات بحري )
الثلاثاء 1442/1/6 هـ الموافق 2020/08/25 م واس
الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة ( جندي أمن ودوريات بحري ).
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر . التوظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result .
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