الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة ( جندي أمن ودوريات بحري ).وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر . التوظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result .// انتهى //02:12ت م0250