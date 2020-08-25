المذنب 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , خلال زيارته التفقدية لمحافظة المذنب , اليوم , مبادرة سموه "داعم" ، التي ينفذها صندوق تنمية الموارد البشرية , بهدف تقديم خدمات وبرامج صندوق الموارد البشرية وتمكين طالبي العمل من الوظائف في القطاع الخاص.واطلع سموه على تفاصيل مبادرة "داعم" والذي يهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص والشباب والفتيات من إيجاد فرص العمل لهم في القطاع الخاص من خلال زيارتهم في محافظات ومراكز المنطقة عبر الباصات المتنقلة, واستمع سموه من قبل مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية محمد بن عبدالعزيز النهابي عن تفاصيل المبادرة , والتي تشمل تقديم برامج الدعم لمنشآت القطاع اخاص , ومساندة منشآت القطاع الخاص بتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة , وتقديم خدمات الارشاد المهني لطلاب وطالبات العمل , وخدمات الترشيح الوظيفي لطلاب وطالبات العمل , وتأتي ضمن مسارين مختلفين , حيث يشتمل المسار الأول من محافظة المذنب وينتقل لمحافظة عنيزة ومن ثم البدائع ثم محافظة الرس وضريه , بالإضافة إلى أن المسار الثاني ينطلق من محافظة عقلة الصقور باتجاه محافظة النبهانية ورياض الخبراء والبكيرية ثم عيون الجواء والأسياح , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لكافة الأعمال الخادمة لأبناء المنطقة.ونوه سمو أمير منطقة القصيم ما يلقاه صندوق الموارد البشرية "هدف" من دعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مثمناً لمدير عام صندوق الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعوني , وكافة زملائه في المنطقة جهودهم تجاه تدشين مبادرة "داعم" بهدف توفير فرص العمل والوصول للمواطنين والمواطنات في كافة محافظات ومراكز المنطقة والمساهمة في برنامج التوطين للوظائف , لافتاً سموه الانتباه إلى أن هذه الخطوة الرائدة في انطلاق مبادرة "داعم" ستسهم في إيجاد العديد من فرص العمل في القطاع الخاص بشكل كبير , وتحقق العديد من المجالات الواسعة لراغبي العمل بجدية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.حضر التدشين وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومحافظ المذنب سليمان الفوزان , ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عبدالعزيز الحميد , والمشرف على الشؤون التنموية فهد الدبيخي , وأمين غرفة القصيم محمد الحنايا , وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي , وأمين عام برنامج التوطين بإمارة المنطقة أحمد المشيقح.// انتهى //02:16ت م0251