سيئول 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجلت نزعة المستهلك في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها في ستة أشهر في أغسطس بسبب الآمال في التعافي الاقتصادي وسط تفشي فيروس كورونا المستجد وفقا لما أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الثلاثاء .وبلغ مؤشر ثقة المستهلك المركب (CCSI) 88.2 لشهر أغسطس ، مرتفعًا من 84.2 في الشهر السابق ، وفقًا لبنك كوريا المركزي .وارتفع مؤشر تقييم الناس للظروف الاقتصادية الحالية بخمس نقاط إلى 54 في أغسطس ، وبلغ المؤشر الذي يقيس معنويات الناس تجاه الظروف الاقتصادية المستقبلية أعلى مستوى في ستة أشهر عند 75 هذا الشهر ، مقارنة بـ 70 في الشهر السابق.وظل المؤشر الذي يقيس توقعات أسعار المساكن ثابتًا عند 125 في أغسطس ، حيث أظهرت أسعار مبيعات الشقق بعض التباطؤ في موجة الارتفاعات الحادة بعد الإجراءات الحكومية لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان ، وفقًا لبيانات بنك كوريا.// انتهى //06:18ت م0006