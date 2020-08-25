واشنطن 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واساستقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية عند 17 ألفا و665 حالة اليوم الثلاثاء، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد حالات الإصابة النشطة 3137 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة .309 وتعافى 14 ألفا و219 شخصا من مرض كوفيد19-، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.// انتهى //07:17ت م0009