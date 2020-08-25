عام / ألمانيا تسجل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
الثلاثاء 1442/1/6 هـ الموافق 2020/08/25 م واس
برلين 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1278 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 234853 .
أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9277 بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة. كما تعافى من الوباء أكثر من 209.3 الآف شخص من المرض بعد معالجتهم.
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