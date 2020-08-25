الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:بأمر الملك.. وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية للدكتور الزياني.فيصل بن بندر يستقبل أمين جمعية البر.أمير المدينة يطلق نظام رصد التعديات على الأراضي.عبدالعزيز بن سعد يرأس الاجتماع التنسيقي مع مركز "مكافحة التصحر".السماح بدخول المواطنين ومرافقيهم.. براً.ثمانية مخططات سكنية بأكثر من 172 مليون ريال بالباحة.أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة.. اليوم.الشورى يطالب التقاعد بتطوير الخدمات.رجال الأمن .. حزم في مواجهة المتساهلين.استقلالية النيابة عززت العدالة الجنائية.الصحة: تسجيل 2745 حالة تعافٍ جديدة.البروتوكولات الوقائية.. خارطة العودة الآمنة للموظفين.العدل تُطلق الإصدار الثاني من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني.«الكمامة القماشية للجميع» مبادرة تدعم الأسر المنتجة.الحضرمي: «اتفاق الرياض» السبيل الأنجع لاستتباب أمن اليمن.نتنياهو يتفادى انتخابات جديدة بتسوية أزمة الميزانية.ضغط بريطاني لاستئناف مفاوضات حل الدولتين.«التعاون الإسلامي»: القضية الفلسطينية مصدر لوحدة وقوة عمل المنظمة.إعلان «الوفاق» وقف إطلاق النار ذر للرماد في العيون.// يتبع //07:52ت م0015