وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جني الثمار ) : نجحت المملكة فيما هدفت إليه وخططت له، عندما بادرت بتقديم حزمة مساعدات ضخمة ومتنوعة، لمؤسسات القطاع الخاص، في وقت مبكر جداً من ظهور جائحة كورونا، رغبة منها في أن يبقى هذا القطاع قوياً وصامداً في مواجهة تداعيات الجائحة، محافظاً على أدواته وإمكاناته، للانطلاق بها من جديد عند زوال الجائحة، واليوم تجني المملكة ثمار ما زرعته، في أن تمتلك قطاعاً خاصاً نموذجياً، قادراً على القيام بدوره كاملاً، في مشوار التنمية والازدهار.وأضافة أنه وبحجم المملكة ومكانتها، كونها أحد أهم اقتصادات العالم، وتتولى رئاسة مجموعة العشرين، كان حجم المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية لاحتواء التأثيرات المالية والاقتصادية على منشآت القطاع الخاص، وفق آلية سريعة، سهلت تنفيذ الأوامر السامية، وعززت الجانب التنسيقي بين القطاعين الحكومي والخاص. وإذا كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثلت الدولة في تنفيذ خطط حماية القطاع الخاص والتخفيف عن كاهله، فيحسب لها أيضاً اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والبرامج التي خففت كثيراً من آثار الجائحة على القطاع ذاته.ورأت :منذ عقود طويلة مضت، والمملكة تؤمن بأهمية الدور الريادي للقطاع الخاص في دعم الحركة التنموية المستدامة، وشراكته الدائمة مع مختلف أجهزة الدولة على مختلف القطاعات، في تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، وعندما أطلقت المملكة رؤيتها للعام 2030 قبل نحو أربعة أعوام، أكدت اعتمادها الكبير على القطاع الخاص، ودفعته لأن يكون الذراع التنفيذية لمشروعات الرؤية وتحقيق أهدافها العليا على أرض الواقع، لا سيما أن الرؤية شددت على أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، لما يمثله الأخير من حيوية اقتصادية للوطن، ودوره الفعال في تنمية الاستثمارات واستيعاب عدد من المواطنين الباحثين عن عمل، ودعم الناتج المحلي من خلال رفع حصة مشاركة السعوديين والسعوديات بشكل فعال في سوق العمل.وختمت :اليوم أثبتت حزمة القرارات والإجراءات الحكومية لدعم القطاع الخاص والعاملين فيه، أن المملكة كانت تستشرف المستقبل بعيون ملؤها التفاؤل والأمل، وتعالج السلبيات قبل أن تستفحل وتتحول إلى أزمات، فمع عودة الأنشطة التجارية لمزاولة عملها المعتاد، سيكون بمقدور القطاع الخاص استئناف نشاطه بالهمة التي كان عليها قبل ظهور الجائحة، وسيكون بمقدوره أيضاً أن يسابق الزمن، ويعوض ما فاته في مراحل الجائحة، وينخرط من جديد في بوتقة رؤية 2030 ومشروعاتها وبرامجها، ليغتنم الفرص الاستثمارية الكثيرة المتاحة له، اعتماداً على سواعد أبناء الوطن وخبراتهم وقدراتهم.. هكذا خططت المملكة، وهكذا نجحت.// يتبع //07:55ت م0016