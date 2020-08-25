وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأمن الغذائي ) : استراتيجية المملكة للأمن الغذائي ترتكز على رؤية متكاملة طويلة المدى، عنوانها الاستقرار وتجاوز أية تحديات مستجدة قد تفرضها أزمات عالمية كالتي نجمت عن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وخطوط الإمداد اللوجستي ، وغيرها من تحديات ضاغطة بقوة على الاقتصاد العالمي ، ولهذا ننعم ولله الحمد في وطننا بهذا المستوى من الأمن الغذائي ، الذي ينعكس بالطمأنينة على الأسواق وحاجة المستهلكين لتوفر بنية أساسية قوية لهذا القطاع ، والمشاريع الاستثمارية الضخمة في المملكة وخارجها، والتي تدعم روافد الاستقرار التمويني على مدار العام ، وهو واقع نعيشه ويعكس قوة اقتصاد المملكة وتحوله المتسارع بثقة وثبات إلى الاستدامة.وختمت وفي هذا السياق من تكامل الإمكانات وتعزيزها، جاء تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة إستراتيجية بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) وتتجاوز تكلفتها أربعمائة مليون ريال، وتسهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة من الحبوب الرئيسة ، وذلك عبر خطوط لوجستية تتولى تجارة ومناولة وتخزين الحبوب بين مصادرها في مناطق واسعة من العالم، كما تؤسس لبناء أكبر مركز إقليمي للحبوب، بما يسهم في تعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال استيراد ومعالجة وتصدير وتخزين الحبوب للمملكة ، وهكذا تتوالى إنجازات مراحل رؤية 2030 لمملكة الخير وأمنها الشامل دائماً بإذن الله. // يتبع //07:59ت م0017