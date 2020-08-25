وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إيران.. وجرائم حقوق الإنسان ) : الأوضاع الإنسانية في الـدول الـعربية الـتي تعاني من تواجد الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران على أراضيها وترتكب الجرائم والانتهاكات وتفتعل الكوارث تنفيذا لأوامر النظام في طهران وتحقيقا لأجنداته الخبيثة في المنطقة، تلك الأوضاع باتت أكثر تدهورا وألما خاصة في ظل الآثار التي سببتها جائحة كورونا المستجد.وأضافت :فحين نمعن في حجم الـضرر الـذي ألحقته الميليشيات الحوثية فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية لليمن ومفاقمة معاناة شعبه الشقيق في ظل الأزمة العالمية نجد أن هذه العصابات لا تتورع عن المضي في القيام بالمزيد من الخروقات والجرائم والـتجاوزات لـكل الأعراف الـدولـية والمبادئ الإنسانية، وفيما رصدته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، من 141 انتهاكا ارتكبتها ميلـيشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق المدنيين خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس 2020 م، في التقرير الذي أكد أن الفريق الميداني للشبكة سجل 26 حالة قتل و 21 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء نتيجة القصف الهستيري والمستمر على الأحياء الآهلة بالسكان المدنيين وأعمال القنص والألغام الأرضية.. كما سجل 49 حالـة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين بينهم أطفال ومسنون وأطباء وتربويون في كل من محافظات الـضالـع وإب وصنعاء والحديدة وذمار والبيضاء وحجة والمحويت اليمنية، وأنه تم تسجيل قيام ميليشيا الحوثي باعتقال 4 نساء خلال ذات الفترة، لافتا إلى أن أغلب الاعتقالات واختطاف الضحايا تتم من نقاط التفتيش التابعة للميليشيا أو من الشوارع العامة أو عقب المداهمات لمنازل الضحايا ويتم أخذهم بالقوة والتوجه بهم إلى جهات غير معلومة دون الإفصاح عن أي معلومات عن أماكن الاحتجاز ليغيبوا بعدها عن ذويهم ومجتمعهم ويتم إنكار وجودهم، كما أشار التقرير إلـى تعرض المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي للضرب والتعذيب والإهانة أثناء التحقيق معهم ويتعرض للضرب والتعذيب ذاته كل من يتحدث إلـى حراسات المبنى أو يطالـب بأي احتياجات..ناهيك عن إنشاء تسعة سجون سرية جديدة أغلـبها في منازل مواطنين أو في مدارس تربوية تستخدمها الميليشيات الحوثية كثكنات عسكرية لها.. كما رصد الفريق 27 حالة اعتداء بحق الأعيان المدنية قام بها مسلحون حوثيون ضد منازل مواطنين.وختمت:فهذه المعطيات الآنفة وبقية التفاصيل التي تضمنها الـتقرير الـصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تأكيد آخر على فظاعة الممارسات التي تقوم بها جماعات الحوثي ضد حقوق الإنسان في الـيمن، وهو أمر يصور حجم تلك الانتهاكات التي ترتكبها كافة الأذرع الإيرانية في المنطقة، الأمر الذي يؤكد ضرورة موقف موحد من المجتمع الـدولـي لـردع هـذا الـسلـوك الإيراني الإرهابي وتهديداته للأمن الإقليمي والدولي.// انتهى //08:02ت م0018