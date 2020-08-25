بيروت 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة المراوحة التي تسود الساحة السياسية بعد فشل كل المساعي للاتفاق على تسمية رئيس للحكومة الجديدة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير.وأشارت إلى تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري أمس بأن بلاده لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع بخط أنابيب للغاز في سوريا لكن الواقعة تحمل على ما يبدو بصمات تنظيم داعش الإرهابي.وتحدثت صحف الثلاثاء عن إعلان الأمم المتحدة أمس بأن اللجنة الدستورية السورية، التي افتتحت جلستها الأولى منذ تسعة أشهر في جنيف معلقة حاليا بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا.وأخبرت عن قصف المقاتلات الحربية الإسرائيلية أمس أهدافا في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة من دون وقوع إصابات بشرية .وأوردت نبأ مقتل 3 حراس أمن وأصابة 9 آخرين بجروح في هجوم نفده مسلحون من حركة طالبان، بولاية غزني وسط أفغانستان.وتطرقت صحف بيروت إلى إعلان الحزب الجمهوري الأمريكي أمس، ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات التي تعقد في 3 نوفمبر المقبل.// انتهى //09:11ت م0019