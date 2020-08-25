طرابلس 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورفضه الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس.وأشارت الصحف إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتشديده على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وتأكيده أن التظاهر حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة أو الخاصة، مطالبا كافة الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين.وبينت الصحف لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، الذي تم خلاله بحث التطورات السياسية في المشهد الليبي، وتطرقا إلى ملف الهجرة غير الشرعية.وتناولت الصحف تواصل خروج المتظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس، لليوم الثاني، فيما تواردت معلومات عن خطف بعض النشطاء المشاركين في تظاهرة أمس، التي أطلق فيها مسلحون رصاصًا حيًّا على بعض المشاركين، دون صدور بيانات دقيقة عن وجود إصابات.// انتهى //09:49ت م0024