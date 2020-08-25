جدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً في إدارة المساجد بمحافظة جدة خلال شهري محرم وصفر، عدداً من المحاضرات الموجه للنساء .وتنطلق أولى تلك المحاضرات التي تقام عن بعد غداً عند الساعة التاسعة والنصف مساء بعنوان "فضل تربية البنات والاحسان إليهن" والمحاضره الثانية يوم الخميس الـ16 من الشهر الجاري بعنوان "ضعف الإيمان .. مظاهرة وأسبابه وعلاجه" .وتقام المحاضرة الثالثة يوم الجمعة 22 من الشهر الجاري بعنوان "فضل تربية البنات" ، فيما تُقام المحاضرة الرابعة في الـ6 من شهر صفر القادم بعنوان "الأسباب الجالبة لمحبة الله" .وتُختتم المحاضرات في يوم الـ14 من شهرصفر بالحديث عن "علامات محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم" .وتأتي هذه المحاضرات، ضمن البرامج والمناشط التي ينظمها الفرع بهدف توعية المرأة المسلمة ، والتفقه في أمور الدين والدنيا .// انتهى //09:50ت م0026