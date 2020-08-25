الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عبر الاتصال المرئي اليوم، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي في المجالات الإنسانية والإغاثية، ودعم الشعوب المحتاجة في دول العالم كافة، وتفعيل الشراكة بما يخدم العمل التنموي ويسهم في تبادل المعرفة حول أبرز الممارسات والطرق في إدارة المشروعات التنموية والإنسانية، إضافةً إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات.من جانبه أبدى محمد السويدي إعجابه بالمستوى المهني الرفيع للمركز، ودوره الحيوي في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول المتضررة.// انتهى //11:37ت م0051