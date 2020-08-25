القاهرة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأكد المسؤولون الحكوميون رؤساء مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية المشاركون في الاجتماع السادس للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقدته الجامعة العربية ( إدارة الملكية الفكرية والتنافسية ) افتراضيًا عن بُعد، تضامنهم مع لبنان في ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت.وأوصى المشاركون في الاجتماع في بيانهم الختامي الصادر اليوم، بضرورة رصد تجارب وسياسات المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية لمواجهة جائحة "كورونا"، التي فرضت على المجتمعات واقعًا جديدًا كما فرضت على الدول العربية تحديات جسام محدثة تأثيرًا شديدًا على كافة الأصعدة.واتفقوا على ضرورة حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، مشددين على ضرورة العمل على تفعيل آليات مكافحة التعدي على صناعة النشر والموسيقا والسينما بما في ذلك البث التلفزيوني والإذاعي.وناقش الاجتماع عدة موضوعات على رأسها السياسات المتبعة وآلية العمل في مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في ظل جائحة كورونا، وتحديد آلية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن استعراض آليات حماية صناعة النشر في المنطقة العربية، وظاهرة الاعتداءات الإلكترونية على حق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.هذا ورفع الاجتماع بيانه الختامي وتوصياته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الجديدة نهاية الشهر الجاري برئاسة الكويت لاعتمادها.// انتهى //11:40ت م0054