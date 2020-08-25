مأرب 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، تقديم المساعدات الإيوائية للنازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة في مديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية .وشملت المساعدات المقدمة 170 خيمة، و 850 بطانية، و340 بساطاً، استفاد منها 170 أسرة نازحة ما يعادل 1,020 فرداً .وأكد مسؤول التسكين و المتابعة بالوحدة التتفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سالم عدلان أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان سباقاً في إغاثة النازحين والمتضررين من السيول خلال الفترة الماضية، مقدماً شكره الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على هذه التدخلات الإنسانية العاجلة .وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .// انتهى //11:41ت م0055