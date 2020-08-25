بريدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية ( في العقد الثالث من العمر )، تورط بارتكاب عدد من جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وضبط بحوزته 500 كيلو جرام من الكابلات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //11:43ت م0056