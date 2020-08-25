الدمام 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسعقدت غرفة الشرقية ممثلة في اللجنة الصحية، أمس لقاءً عن بعد، استعرضت خلاله المنتجات المعتمدة في هيئة الغذاء والدواء في المملكة.وأوضح المدير التنفيذي في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" فهد محمد الشبل، خلال اللقاء أن الشركة بصدد إطلاق نظام جديد للتقييم مع نهاية العام الجاري، مبيناً أن المنتجات المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء مقبولة فنيًا لدى الشركة ومُسجلة ومتاحة للشراء.وأفاد أن الهدف الرئيس الذي دُشنت لأجله «نوبكو» هو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة بجودة عالية وتكلفة منخفضة، مبيناً أن الشركة بصدد التوسع في عملية الشراء الموحد، وتنفيذ إدارة العقود والمنافسات مع الموردين بشكل مباشر.وأشار إلى أن الشركة نجحت في تمكين المحتوى المحلي في مشتريات القطاع الصحي وساعدت على توفير جميع احتياجات الجهات الصحية وتجهيز المستشفيات لخدمة المواطنين في عدد من مناطق المملكة، مبيناً أن مبادرة الدليل الإلكتروني الموحد للبنود الطبية، أصبحت مرجعًا معتمدًا للأسعار محليًا ودوليًا، ويربط عقود التوريد بالمستهلكات التشغيلية.وأفاد الشبل باستمرار «نوبكو» في دعم منصة (وصفتي) من خلال التعاون مع أكثر من 1865 صيدلية على مستوى المملكة، حيث وفرت 3 ملايين وصفة إلكترونية من 29 مستشفى و852 مركز رعاية صحية أولية، لافتًا إلى أن الحلول التقنية في مجال صرف الأدوية يُعزز المجال الصحي وينسجم مع رؤية المملكة 2030.//انتهى//11:45ت م0057