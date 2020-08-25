كابل 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسقال مسؤولون اليوم إن تفجيراً بسيارة مفخخة استهدف وحدة للقوات الخاصة الأفغانية في إقليم بلخ شمالي أفغانستان أدى إلى إصابة عدد كبير من المدنيين.وأوضح المتحدث باسم الفيلق 209 العسكري في وحدة "شاهين" العسكرية، حنيف رضائي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن الحادث أسفر أيضا عن مقتل أحد أفراد القوات الخاصة، وإصابة ستة آخرين.وأضاف رضائي أن ما يصل إلى 35 مدنيا أصيبوا في الحادث عندما انفجرت شاحنة بالقرب من قاعدة القوات في منطقة بلخ بالإقليم ، مشيراً إلى أن الانفجار أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمتاجر المدنية.من جهته ، قال عضو مجلس الإقليم، محمد إبراهيم خيرانديش، إن الانفجار خلف ما لا يقل عن خمسة قتلى من قوات الكوماندوز، وأصاب عدد آخر.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.// انتهى //11:48ت م0060