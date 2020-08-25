الجزائر 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعلان رئاسة الجمهورية تاريخ إجراء الاستفتاء الشعبي حول الدستور الجديد للبلاد، في الأول من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن الإعلان أعقب استقبال الرئيس عبد المجيد تبون أمس، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي الذي أبلغه بذلك لأخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك.وتحدثت عن حالة الترقب في الشارع التونسي قبل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي بعد انتهاء المهلة الدستورية اليوم، مشيرة إلى أنها ستكون ذات كفاءات كما تم دمج بعض الوزارات الاقتصادية.وفي الشأن الليبي، لفتت صحف الجزائر النظر إلى إعراب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من نشوب أعمال عنف بمدينة الأصابعة والمناطق المجاورة لها غرب البلاد، داعية إلى ضرورة وقف التصعيد الذي يهدد بفشل الهدنة المعلنة الجمعة الماضي ويضع اتفاق وقف إطلاق النار على المحك.وواصلت متابعة تطورات الأوضاع في جمهورية مالي، مخبرة عن تتويج المباحثات بين قادة الانقلاب العسكري مع وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا باتفاق على مرحلة انتقالية تقودها هيئة عسكرية لمدة ثلاثة أعوام بحكومة تتشكل أغلبها من عسكريين، والإفراج عن الرئيس المخلوع إبراهيم أبوبكر كيتا.// انتهى //11:54ت م0064