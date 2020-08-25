القاهرة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسيتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس عام 2019م.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم إن قمة عمّان تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين في كلٍ من القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينهم حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.وأشار راضي إلى أن الزيارة ستشهد كذلك لقاء الرئيس السيسي مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، وذلك لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:52ت م0083