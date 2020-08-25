جدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسدشنت جمعية البر بمحافظة جدة ، مشروع " ابدأها بصدقة لتدوم النعم"، الذي من خلاله يستمر عطاء الجمعية بدعم أكثر من 900 يتيم ويتيمة من أبناء المحافظة ، وذلك بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1442هـ.وأكد رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي، أن المشروع جاء لإشراك المجتمع في دعم هذه الفئة الغالية - الأيتام - ، الذين تستضيفهم دور الإيواء على مدى أعوام ، وينالون فيها الرعاية والخدمات والمستلزمات التي يحتاجونها، بمساندة أهل الخير الذين يدعمون الجمعية لإكمال مسيرتها، وتحقيق رسالتها السامية التي انطلقت منذ 40 عاما.وبيّن الدكتور قاضي أن الايتام تقام لهم على مدار العام حزمة من البرامج والفعاليات العلمية والرياضية والثقافية والترفيهية والدورات التدريبية، وتوفير جميع المستلزمات المدرسية والأجواء التعليمية التي تكون سبباً بعد فضل المولى في تفوقهم ونجاحهم، حتى يُقبلوا على سوق العمل مؤهلين ليكونوا لبنة صالحة لوطنهم ومجتمعهم.// انتهى //12:52ت م0084