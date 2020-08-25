المدينة المنورة 06 محرم 1442هـ الموافق 26 أغسطس 2020م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم أمس, البرامج التدريبية على نظام إدارة التعليم الإلكتروني ومنصة مدرستي التي تشمل 96 برنامجاً تدريبياً تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية, وتستمر حتى الـ 25 من محرم الجاري.وبيّن العبدالكريم أن المنصة تستهدف قادة وقائدات المدارس, والمعلمين والمعلمات, والهيئة الإشرافية, ويقدمها 20 مدرباً ومدربة مركزية, وتأتي ضمن الخطط والجهود الهادفة إلى المحافظة على صحة وسلامة أطراف العملية التعليمية, ولخدمة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في ظل ظروف جائحة كورونا .//انتهى //12:57ت م0085