بريدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واستنطلق فعاليات مهرجان التين الأول بمنطقة القصيم بمدينة بريدة غداً، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الذي يهدف إلى توفير منتج وشتلات التين من مختلف الأشكال والأنواع وذلك تزامناً مع موسم التين في المنطقة.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز محمد الرجيعي، أن منطقة القصيم تحظى بإنتاج أنواع و أصناف مميزة من التين، وتُعدّ من أجود وأفضل الأنواع التي تشكل بعداً غذائياً واقتصادياً مهماً.وأكد المهندس الرجيعي أن فرع الوزارة بالمنطقة أنهى جميع استعداداته للمهرجان لتعزيز الحراك الاقتصادي الزراعي وزيادة حجم المبيعات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتحقق المملكة الاكتفاء والأمن الغذائي، وهو الهدف المنشود وفقاً لتوجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ والعمل على تذليل جميع الصعاب التي تواجه المزارعين .// انتهى //13:03ت م0088