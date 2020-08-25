الدمام 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، "822" جولة رقابية قام بها المراقبون الصحيون، و"7" جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تطبيق المنشآت التجارية ومراكز التسوق للتدابير الصحية والاحترازات الوقائية.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير "39" مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و "7" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.فيما واصلت الأمانة حملات التعقيم والتطهير، حيث تم غسل وتعقيم وتطهير "859" موقعاً، باستخدام "156779" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة "482" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع "7563" طناً من النفايات، وإزالة "3854" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة "9545" فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.كما استقبل مركز البلاغات "353" بلاغاً، تنوّعت ما بين صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والنظافة العامة، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وأعطال الإنارة، ومخالفات الأسواق، والحدائق، والأمن والسلامة، والمباني، والاستثمار، كما استقبل أيضا "17" بلاغاً فيما يخُص المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تضمنت مخالفات للاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، وازدحام داخل المنشأة، وكذلك الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.وأكدت الأمانة استمرارها في تكثيف جولاتها الرقابية والتوعوية على جميع المنشآت المشمولة برقابة وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تأتي من ضمنها الأسواق والمراكز التجارية؛ وذلك لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع القطاعات بالمنطقة، داعيةً الى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.// انتهى //13:09ت م0089