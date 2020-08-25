الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسرفع حامد بن محمد الشمري، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته لوظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.وأعرب الشمري عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون بإذن الله تعالى حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء لما فيه خير للوطن.كما أعرب عن شكره وتقديره لمعالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على دعمه ومساندته، سائلًا المولى -عز وجل- التوفيق والإعانة لخدمة دينه ووطنه بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.// انتهى //14:49ت م0119