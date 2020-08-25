جدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، الذي قدم لسموه شرحاً عن أعمال الأمانة خلال جائحة كورونا وموسم حج العام الماضي.واطّلع سموه على أعمال أمانة العاصمة المقدسة خلال جائحة كورونا التي نفذها 14 ألف عامل شملت تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة خلال ساعات منع التجول، وتعقيم وتطهير 52 مسجدًا ، إلى جانب أعمال الفِرَق الرقابية الميدانية في المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة ، والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.واستمع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، إلى أعمال الأمانة خلال موسم حج 1441هـ ، حيث جندت أكثر من 18 ألف موظف وعامل لتنفيذ خطتها ، بالإضافة إلى تجهيز 28 مركزاً للخدمات بالمشاعر المقدسة ، إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية لجميع العينات من المواد الغذائية ومصادرة التالف منها، ومتابعة تشغيل وصيانة المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة , شملت الطرق والأنفاق والجسور ودورات المياه وشبكات تصريف السيول.// انتهى //15:04ت م0120