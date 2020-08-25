الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي أبها عمار النجار مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وتغريمه بمبلغ 20 ألف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف لمحاولته الاعتداء على لاعب فريق الحزم بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.كما أصدرت اللجنة قرارها بتغريم لاعب نادي الفتح محمد الفهيد بمبلغ 10 آلاف ريال إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب فريق الاتفاق خلال مواجهة الفريقين ضمن الجولة 26 للدوري, مما أدى إلى طرده مباشرة من الحكم، وذلك حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة, في قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.// انتهى //15:10ت م0122