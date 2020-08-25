نجران06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسشدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على تحقيق النزاهة في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بنجران، مشيدًا بما اتخذته وزارة التجارة في هذه الدورة من إجراءات، تضمن الدقة في النتائج، بالاعتماد على التصويت الإلكتروني.جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة نجران، محيميد بن صالح آل شرمة، للاطلاع على التقرير الختامي لأعمال المجلس في دورته الحالية، قبيل بدء الانتخابات التي تنطلق يوم غد الأربعاء، ولمدة يومين.وأكد سمو أمير المنطقة أهمية دور الناخبين، في منح أصواتهم بكل أمانة، لمن يرون كفاءته وصدقه وجدواه في خدمة المنطقة وأهاليها، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.//انتهى//15:10ت م0123