محايل 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واساستقبل محافظ المجاردة سعيد بن علي دلبوح بالمحافظة اليوم مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم.واطّلع المحافظ على الخطط والآليات والبرامج التي تُنفّذ لانطلاقة العام الدراسي 1442هـ وبدعم من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات عن بُعد وسلامة الكادر التعليمي بجميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها.// انتهى //15:10ت م0124