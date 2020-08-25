جيزان 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارتي النشاط الطلابي والتربية الخاصة مطلع الأسبوع الحالي ، مبادرتين لإيصال المقررات الدراسية بأمان إلى منازل الطلاب والطالبات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أن المبادرات ستستمر حتى الانتهاء من إيصال المقررات لجميع الطلاب والطالبات المستفيدين منها ، مبيناً أن المبادرة الأولى تستهدف ذوي الإعاقة تحت عنوان " ذوي الإعاقة أمانة وأمان " وتهدفت لإيصال الكتب لـ (541) طالباً من ذوي الإعاقة ، فيما تستهدف المبادرة الثانية " لصحتك كتابك لبيتك " ، (211) طالبا وطالبة من ذوي الأمراض المزمنة.وبين أن الإدارة تسعى من خلال تنفيذ المبادرتين لإيصال المقررات للمستهدفين منها إلى منازلهم بشكل آمن يضمن سلامتهم ، وذلك ضمن جهود الإدارة للاستعداد للعام الدراسي المقبل كما تأتي منسجمة مع توجيهات وزارة التعليم في توفير كافة سبل الدعم للطلاب والطالبات وأسرهم لبدء عام دراسي جديد ناجح ومتميز ، مقدما شكره لمنسوبي إدارات النشاط الطلابي والتربية الخاصة والمستودعات المركزية لجهودهم في تنفيذ هذه المبادرات.يذكر أن مدارس التعليم بالمنطقة تواصل تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور وسط تطبيق الهيئة الإدارية بها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .//انتهى //15:13ت م0125