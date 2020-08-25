بريدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأطلقت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم تطبيقها الإلكتروني بنسخته التجريبية سعياً لتسهيل خدماتها وتبسيط إجراءاتها لمشتركيها من رجال وسيدات الأعمال وكافة المستفيدين من برامج وأنشطة الغرفة .وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات في الغرفة محمد الرياعي أن إطلاق التطبيق يأتي في إطار مواكبة الأحداث والتحولات التقنية وإيماناً بأهمية تحويل كافة إجراءات وخدمات الغرفة إلكترونياً بما يتواكب مع التطلعات والرؤى المنشودة، مبيناً أن التطبيق يتوفر بنسخته التجريبية على أجهزة الجوال بنظام الـ iOS وandroid ويحتوي على الخدمات الأساسية لمشتركي الغرفة والحصول على المعلومات والخدمات تحت منصة واحدة، إضافةً إلى الأخبار اليومية والفرص التجارية والاستثمارية والفعاليات الرئيسية والمتنوعة.وأضاف الرياعي أن التطبيق يُمكن المستخدمين من التواصل مع كافة الإدارات في الغرفة إلكترونياً والاستفسار والحصول على المعلومة الفورية من خلال التطبيق، بالإضافة إلى توفر روزنامة الفعاليات والبرامج التي تنظمها الغرفة ، مشيراً أن التطبيق طور التجربة وستكون هنالك تحديثات تُحسن من تجربة المنتسب والمستخدم للتطبيق ويمكن لمن يرغب تحميله البحث بمعرف " غرفة القصيم خدمات" ويظهر على كافة الأجهزة بشكلٍ مجاني .// انتهى //15:13ت م0126